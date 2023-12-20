الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023 |
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"دفاعًا عن حق السكن".. لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تدعو لاجتماع موسّع

منذ 5 دقائق
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان

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عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعًا استثنائيًا لهيئتها الإدارية، بحضور عدد من القانونيين وبعض المستأجرين القدامى وممثلين عن المستأجرين في الأماكن غير السكنية.

وقالت في بيان إنّه “بعد التداول في القانون الصادر مؤخرًا عن مجلس النواب والمتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، وما تضمنه جدول أعمال المجلس بالنسبة للإيجارات السكنية، قرر المجتمعون دعوة كل اللجان التي تمثل المستأجرين في بيروت والمدن الكبرى، وذلك عند الساعة الرابعة والنصف من يوم الجمعة المقبل، الواقع فيه 22 كانون الأول 2023، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، وذلك من أجل وضع روزنامة للتحرك الميداني، ابتداء من يوم الأربعاء 27 كانون الأول، ووقف مشاريع التهجير الجديدة ومعها الإجهاز على ما تبقى من مؤسسات صناعية وتجارية وحرفية صغيرة”.

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