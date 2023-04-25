دفعات اللبنانيّين من السودان تتوالى.. و15 مواطنًا عالقون في الخرطوم!

أشار رئيس “الهيئة العليا للإغاثة” اللواء محمد الخير إلى أنّ أوّل دفعة من اللبنانيين ستصل اليوم من جدة عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، أما الثانية فعند منتصف الليل، لافتًا إلى أنّ هناك خلية تنّسق مع من لم يستطع الالتحاق في الخرطوم وعددهم تقريبًا 15 لبنانيًا.

وتابع الخير في حديث عبر صوت لبنان، قائلًا: “نعمل بكل إمكانياتنا لإجلاء اللبنانيين من السودان”.

وكان قد أعلن السفير اللبناني في السعودية فوزي كبارة لـ “النهار “أنّ 52 لبنانيًا وصلوا إلى جدة من السودان، على متن السفينة التي رست في جدة وتحمل رعايا الدول الذين تم إجلاؤهم”.