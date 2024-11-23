دمار لا يوصف.. هكذا بدا المشهد صباحاً بعد الغارة الإسرائيلية على البسطة في بيروت

استفاقت العاصمة بيروت على هول مجزرة مروعة ارتكبها الطيران الإسرائيلي فجرا اليوم السبت، بتنفيذه غارة عنيفة بعدة صواريخ استهدفت مبنى سكنياً في شارع فتح الله بمنطقة البسطة الفوقا.

وفي حصيلة أولية، أشارت المعلومات إلى سقوط 4 شهداء و23 جريحاً جراء انهيار المنى المستهدف والمكون من 8 طبقات، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض مستمرة حتى الساعة، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المستهدف بالغارة هو المسؤول في حزب الله طلال حمية.

وذكر شهود من رويترز أن الانفجارات هزت بيروت في حوالي الساعة الرابعة صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش). وقالت مصادر أمنية إن أربعة صواريخ على الأقل أطلقت في الهجوم.

هذا هو رابع هجوم جوي إسرائيلي خلال أيام يستهدف منطقة في وسط بيروت، فيما شنت إسرائيل معظم هجماتها على الضاحية الجنوبية لبيروت وأسفر هجوم جوي إسرائيلي يوم الأحد على حي رأس النبع عن اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله.

وتأتي هذه الغارات بعد أيام على زيارة قام بها المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين إلى لبنان وإسرائيل في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتحدث هوكشتاين عن إحراز تقدم بعد اجتماعاته يومي الثلاثاء والأربعاء في بيروت قبل أن يتوجه إلى إسرائيل للاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

دمار لا يوصف.. هكذا بدا المشهد صباحاً من موقع الاستهداف في البسطة الفوقا في #بيروت pic.twitter.com/VdoeL7vtAH — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) November 23, 2024