دمار وحرائق في كريات شمونة من جراء صواريخ الجنوب.. و"القسام" تتبنّى

أعلنت كتائب القسام – لبنان في بيان، أنها “قصفت مستوطنة كريات شمونة ومحيطها في شمال فلسطين المحتلة بـ 12 صاروخًا، وذلك ردًا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أهالي غزة”.

هذا وقد أفيد بأنّ دمارًا لحق بالشارع المركزي في كريات شمونة، حيث اندلعت الحرائق أيضًا نتيجة سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان، وسط أنباء عن إصابة أحد المباني.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين أيضًا من جراء الصواريخ التي أطلقت من لبنان على المستوطنة المذكورة.

إلى ذلك، أفيد بأنّ بلدية كريات شمونة طلبت من المستوطنين التزام الملاجئ، للاشتباه بتسلّل مسيرات إلى منطقة الجليل الأعلى.