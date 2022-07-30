السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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دوريات لامن الدولة على الافران.. وختم محلات بالشمع الأحمر

منذ 34 دقيقة
اقفال بالشمع الاحمر

اقفال بالشمع الاحمر

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جالت دوريّات لأمن الدّولة – مديريّة جبل لبنان، على المخابز والأفران حيث كان الالتزام جيّدًا بالنسبة إلى التقيّد بسعر ربطة الخبز، وبالنسبة إلى وزنها.

ولاحظت بعض الدوريّات كميّات كبيرة من ربطات الخبز تُنقل من أحد الأفران لتُباع في متجر على طريق نهر الموت بسعر 30 ألف ليرة لبنانيّة للربطة الواحدة، متخطّيةً بأضعاف تسعيرة الوزارة. وقد علمت الدّوريّة بتوافر الخبز بصورة دائمة في هذا المحلّ، مؤمَّنًا من مختلف الأفران في منطقة المتن الشماليّ، لابتزاز المواطنين عبر تكبيدهم أضعاف سعر الربطة.

بعد أخذ إشارة القضاء المختصّ، أقفلت دوريّة أمن الدولة المحلّ وختمته بالشمع الأحمر، وتمّ توجيه إنذارٍ لصاحبه، ولا تزال الدوريّات التابعة لأمن الدّولة تجول على المتاجر والسوبرماركت لمنع الاحتكار من جديد.

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