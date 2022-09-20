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دور الليرة إلى الاضمحلال؟

منذ ساعة واحدة
الدولار و الليرة اللبنانية

الدولار و الليرة اللبنانية

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أشار الباحث المالي الدكتور جهاد الحكيّم، إلى أنّه منذ تخلّف لبنان عن دفع مستحقّات “اليوروبوند” لم يعد هناك سقف لسعر صرف ‏الدولار أمام الليرة‎.‎

وأكّد الحكيّم، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ خروج الليرة من التداول هو أمر بعيد المدى، لافتاً إلى أنّ دورها قد يضمحلّ وهناك ‏صعوبة في تطبيق الدولرة. واعتبر أنّه إذا لم يحصل هناك حوكمة رشيدة ووقف للهدر والفساد، فلا يمكن حلّ المشكلة الاقتصادية حتى ‏لو تمكنّا من استخراج الموارد النفطية والغاز‎.‎

واستبعد الحكيّم الوصول إلى حلّ جذري، قائلاً: “كانت أمامنا فرص لكننا لم نستغلها والحل ليس في حصول نمو اقتصادي بل في ‏استدامته‎”.‎

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