دور الليرة إلى الاضمحلال؟

أشار الباحث المالي الدكتور جهاد الحكيّم، إلى أنّه منذ تخلّف لبنان عن دفع مستحقّات “اليوروبوند” لم يعد هناك سقف لسعر صرف ‏الدولار أمام الليرة‎.‎

وأكّد الحكيّم، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ خروج الليرة من التداول هو أمر بعيد المدى، لافتاً إلى أنّ دورها قد يضمحلّ وهناك ‏صعوبة في تطبيق الدولرة. واعتبر أنّه إذا لم يحصل هناك حوكمة رشيدة ووقف للهدر والفساد، فلا يمكن حلّ المشكلة الاقتصادية حتى ‏لو تمكنّا من استخراج الموارد النفطية والغاز‎.‎

واستبعد الحكيّم الوصول إلى حلّ جذري، قائلاً: “كانت أمامنا فرص لكننا لم نستغلها والحل ليس في حصول نمو اقتصادي بل في ‏استدامته‎”.‎