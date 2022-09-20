دور الليرة إلى الاضمحلال؟

أشار الباحث المالي الدكتور جهاد الحكيّم، إلى أنّه منذ تخلّف لبنان عن دفع مستحقّات “اليوروبوند” لم يعد هناك سقف لسعر صرف الدولار أمام الليرة.
وأكّد الحكيّم، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ خروج الليرة من التداول هو أمر بعيد المدى، لافتاً إلى أنّ دورها قد يضمحلّ وهناك صعوبة في تطبيق الدولرة. واعتبر أنّه إذا لم يحصل هناك حوكمة رشيدة ووقف للهدر والفساد، فلا يمكن حلّ المشكلة الاقتصادية حتى لو تمكنّا من استخراج الموارد النفطية والغاز.
واستبعد الحكيّم الوصول إلى حلّ جذري، قائلاً: “كانت أمامنا فرص لكننا لم نستغلها والحل ليس في حصول نمو اقتصادي بل في استدامته”.