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دوكان لحميّه: للسير بالإصلاحات في كنف الاتفاق مع صندوق النقد

21 - يناير - 2022
دوكان لحمية

دوكان لحميه

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه في مقرّ السفارة اللبنانية في باريس، اجتماعاً اليوم مع منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في حضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، حيث أجريا جولة افق عامة، كمتابعة المواضيع التي بُحثت سابقاً اثناء لقاءاتهم في بيروت.

وتطرق اللقاء إلى الزيارة التي يقوم بها الوزير الى المرافق الفرنسية بدءاً من مطار شارل ديغول الى مرفأ مرسيليا ومحطة سكك الحديد، ولقائه نظيره الفرنسي جان باتيست دجباري.

وأبدى دوكان تقديره “للرؤى والخطط التي تم وضعها في وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، والتي نوقشت مع المسؤولين والمعنيين الفرنسيين بحسب اختصاصاتهم”، معتبراً أن “هذه الخطط هي بمثابة رسالة إصلاحية مهمة على صعيد الوزارة”، مؤكداً للوزير حميه “ضرورة السير في هذه الإصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي”.

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