دولارات “حزب الله” الايرانية .. ماذا بعد؟
وتظهر مقاطع الفيديو رزماً من الدولارات الجديدة بحوزته، وصناديق مليئة بالأوراق النقدية من فئة 100 دولار، تتواجد في مستودعات تضم عشرات ملايين الدولارات.ويحاول الحزب إغراء الناس بخياره السياسي. هذا التداول لصور يفترض أنها خاصة جداً، وتحظى بحماية أمنية، يعني أن الوصول اليها معقد، ولا يمكن لتسريبها أن يكون إلا بقرار من الحزب، أو أحد أجنحته المالية والأمنية، ويُراد منه القول إن الحزب في مكان آمن مالياً، وتضاعفت قيمة رواتب مقاتليه على ضوء ارتفاع سعر الدولار، وأن الذين يعارضون الحزب هم الخاسرون لامتيازات شبيهة.
ركزولي عل تاريخ 😂😂✌️✌️✌️
بدكن تحاصرونا 🙄 طيب #حزب_الله_بيقبض_دولار pic.twitter.com/HVSTPL2nyE
— Negative ⛔ سلبي Aly* (@Negative_Lb) November 29, 2019
وترتبط الصور بأنباء غير مؤكدة عن أن الحزب يطالب جمهوره بالوثوق في خياراته، وأنه مهما عظمت التحديات المالية، فإن الحزب لم يتأثر، ولديه سيناريوهات كثيرة للتعامل مع الأزمة في المدى القريب والبعيد أيضاً، وهي جزء من خطط حماية البيئة والمناصرين.
خصوم الحزب من مختلف التيارات السياسية والفئات الاجتماعية في لبنان، سيعتبرون أنه يتعاطى مع الحزب بتمييز مع سائر اللبنانيين، ويتعاطى مناصروه بشوفينية مع الآخرين في ظل الأزمة القائمة، لكن الحزب سينظر الى التسريب على أنه أداة إعلامية لتمكين سياسي، وللحديث عن “صحة خياراته السياسية”، وهو ما يتردد في تغريدات مناصريه في مواقع التواصل الاجتماعي.