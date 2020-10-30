دولار التكليف.. هل سيستمر بالانخفاض إن حصل التشكيل؟

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الجمعة في السوق السوداء ما بين 6720 – 6800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو سعر الإقفال مساء أمس.

يذكر أنّ سعر الصرف أمس كان قد تراوح عند الافتتاح ما بين 6820 و6920 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، قبل أن ينخفض ويستقرّ عند حدود 6700 ليرة في معظم أوقات النهار.

يشار إلى أن مصرف لبنان أعلن في بيان له أنه تم تحديد سعر التداول في العملات بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الالكتروني Sayrafa على سعر 3850 – 3900 ليرة للدولار الواحد.

ولا يزال سعر صرف الدولار خارجاً عن كل التوقعات صعوداً أو نزولاً، خاصة بعدما سجل نزولاً مريباً قدر بحدود 1500 ليرة فور تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة.

الأمر الذي عزاه البعض ألا يعدو كونه اك محاولة لتخفيض سعر الصرف بطريقةٍ إصطناعية وليست طبيعيّة إذ ليس من المعقول أن يبقى السعر على هذا المحور الى وقت طويل إلا إذا إستمرّ هذا الضخ مطولا وهذا امرا غير ممكن لانه بحاجة الى اموال طائلة، وبالتالي هذا الضح لن يستمر طويلاً إذا كانت أهدافه سياسيّة لا اقتصادية”.

كما توقع مراقبون أن يشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً كبيراً في حال تعثرت تشكيلة الحكومة مطلع الأسوع القادم.