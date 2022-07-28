دولار السوق السوداء إلى ارتفاع ملحوظ

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين الخميس 28/7/2022 30000 ليرة مبيع و29950 ألف ليرة شراء.

وبعد إضرابٍ استمرّ لأيام عديدة متواصلة خلال الأسبوع الماضي بسبب المداهمة التي نفذتها القاضية غادة عون للبنك المركزي، استأنف موظفو مصرف لبنان، أمس الإثنين، نشاطهم كالمُعتاد، ومن المنتظر إصدار تسعيرة جديدة لمنصة “صيرفة”.

وعلى صعيد أزمة الخبز الخانقة، أقرّ مجلس النواب الثلاثاء 26/7/2022 اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحاً غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع.

ويتهافت اللبنانيون يومياً على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز التي تدعم الحكومة أسعارها، ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحياناً تدخلاً أمنياً.