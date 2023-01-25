دولار السوق السوداء "طاير".. رقم قياسي جديد!

واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه المتسارع أمام الليرة اللبنانية، حيث بلغ مستويات قياسية مع ازدياد ملحوظ في تعقيدات المشهد السياسي والأمني والقضائي.

وسجّل الدولار في السوق السوداء ظهر الأربعاء (25-1-2023) 56450 ليرة للمبيع و56650 ليرة للشراء، وكان قد سجّل صباحا، 55800 ليرة للمبيع و56000 ليرة للشراء.

وتواصل الليرة اللبنانية انهيارها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 دون توقف لينهار معها مدخول العائلة اللبنانية ما جعل أكثر من 79% من اللبنانيين تحت عتبة الفقر.

وأدى ارتفاع الدولار إلى رفع تلقائي لأسعار المواد الغذائية الرئيسية، ليزيد من المعاناة التي يعيشها اللبنانيون منذ نهاية عام 2019، في الوقت الذي لم يتمكن فيه الإجراء الذي اتخذه المصرف المركزي الشهر الماضي من كبح جماح انهيار الليرة اللبنانية سوى لأيام معدودة.

ارتفاع سعر صرف الدولار انعكس مباشرة على أسعار المحروقات، حيث سجلت اليوم الأربعاء ارتفاعاً كبيراً على الشكل التالي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1005000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1030000 ليرة.

-صفيحة المازوت: 1055000 ليرة.

-قارورة الغاز: 643000 ليرة.