دولار السوق السوداء... طلوع!

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع، متخطّياً 30 ألف ليرة.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الخميس 30400 ليرة مبيع و30350 ليرة شراء.

يذكر أن الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة رأى في حديث الى موقع “صوت بيروت انترناشونال” ان الغموض السياسي بعد التغيير في موازين القوى في المجلس النيابي الجديد، والتخوف من اتفاق هذه القوى الجديدة على المقاربة الاقتصادية والسياسية ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار، اضافةً الى الحديث عن امكانية توقيف مصرف لبنان العمل بالتعميم ١٦١ بطلب من الحكومة الذي ادى الى تخوف من عدم توافر الدولارات في السوق.

وهذا الامر استغله بعض التجار والصرافين الذين يقومون بعملية مضاربة على الليرة اللبنانية.

وعن كيفية لجم ارتفاع الدولار، لفت عجاقة إلى انه يتم من خلال تفعيل الرقابة من قبل اجهزة الدولة.

واذ اشار الى أن هناك نقص كبير في الكتلة النقدية بالدولار، رأى انه على النواب الجدد الاسراع في العمل على النهوض الاقتصادي من خلال القيام بالاصلاحات والتشريعات اللازمة.