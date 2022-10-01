دولار السوق السوداء على معدله المرتفع... فكم سجل؟

لا يزال دولار السوق السوداء يتأرجح ارتفاعاً تم انخفاضاً من دون معرفة الأسباب الفعلية لهذا التقلب.
توازياً، سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم السبت 1/10/2022 38450 ليرة لبنانية للشراء و38350 ليرة لبنانية للبيع.
في هذا المجال، قد يُضاف سعر جديد للصرف إلى “سلّة أسعار الدولار” في لبنان، كشف عنه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، مشكلّاً صدمة للبنانيين، كون الأمر يتعلق بسعر الصرف الرسمي، “الذي سيرتفع من 1,507.5 ليرات إلى 15,000 ليرة” قبل أن يتراجع ويربط هذا الارتفاع بخطة الحكومة الإنقاذية.
في بيان لها شرحت وزارة المال اللبنانية أنه “بعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للاستقرار المالي، وبما أنّ السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالاقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه”.
وأشارت إلى أنه “كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الاتفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15 ألف ليرة لبنانية مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان”، مؤكدة أن “هذا الإجراء يطبّق اعتباراً من 1 نوفمبر 2022”.
عادت وزارة المال وأوضحت أنّ “التغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي سيتم على خطوتين، الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد اعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي، والذي يعتبر خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف”، مؤكدة أنّ “هذا الأمر سيكون مشروطاً بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة”.