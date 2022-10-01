دولار السوق السوداء على معدله المرتفع... فكم سجل؟

لا يزال دولار السوق السوداء يتأرجح ارتفاعاً تم انخفاضاً من دون معرفة الأسباب الفعلية لهذا التقلب.‏

توازياً، سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم السبت 1/10/2022 38450 ليرة لبنانية للشراء و38350 ليرة لبنانية للبيع.‏

في هذا المجال، قد يُضاف سعر جديد للصرف إلى “سلّة أسعار الدولار” في لبنان، كشف عنه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ‏يوسف الخليل، مشكلّاً صدمة للبنانيين، كون الأمر يتعلق بسعر الصرف الرسمي، “الذي سيرتفع من 1,507.5 ليرات إلى 15,000 ‏ليرة” قبل أن يتراجع ويربط هذا الارتفاع بخطة الحكومة الإنقاذية‎.‎

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في بيان لها شرحت وزارة المال اللبنانية أنه “بعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على ‏المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للاستقرار المالي، وبما أنّ السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالاقتصاد يتطلب ‏توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه”.‏

وأشارت إلى أنه “كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الاتفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد ‏سعر 15 ألف ليرة لبنانية مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف كما وسائر النصوص ‏التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان”، مؤكدة أن “هذا الإجراء يطبّق اعتباراً من 1 نوفمبر 2022”.‏

عادت وزارة المال وأوضحت أنّ “التغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي سيتم على خطوتين، الأولى على ‏صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد اعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي، والذي يعتبر ‏خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف”، مؤكدة أنّ “هذا الأمر سيكون مشروطاً بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من ‏شأنها أن تواكب تلك الخطوة”.‏