دولار السوق السوداء على معدّله المرتفع... فكم بلغ؟

لا يزال دولار السوق السوداء يسجل استقراراً ملحوظاً في الأيام الأخيرة الماضية.‏

وسجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الأحد 23/10/2022 40550 ليرة لبنانية للشراء و40500 ليرة لبنانية للبيع.‏

ويتفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، فيما يرجح بعض الخبراء أنه ‏حال الموافقة على القرض، سيحصل لبنان على نحو 4 مليارات دولار فقط، وذلك مشروط بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، ‏وعلى رأسها تحقيق الحوكمة والشفافية المطلوبة، وفصل الاقتصاد عن السياسة.‏

قال وزير المالية اللبناني، يوسف خليل، الأربعاء 28 أيلول 2022، إن البنك المركزي سيستخدم سعر صرف قدره 15 ألف ليرة ‏مقابل الدولار بدلا من 1507.‏

وفي آب 2022، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخها ‏المعاصر، أسفرت عن وجود 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر”.‏