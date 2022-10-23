دولار السوق السوداء على معدّله المرتفع... فكم بلغ؟

لا يزال دولار السوق السوداء يسجل استقراراً ملحوظاً في الأيام الأخيرة الماضية.
وسجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الأحد 23/10/2022 40550 ليرة لبنانية للشراء و40500 ليرة لبنانية للبيع.
ويتفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، فيما يرجح بعض الخبراء أنه حال الموافقة على القرض، سيحصل لبنان على نحو 4 مليارات دولار فقط، وذلك مشروط بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وعلى رأسها تحقيق الحوكمة والشفافية المطلوبة، وفصل الاقتصاد عن السياسة.
قال وزير المالية اللبناني، يوسف خليل، الأربعاء 28 أيلول 2022، إن البنك المركزي سيستخدم سعر صرف قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507.
وفي آب 2022، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، أسفرت عن وجود 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر”.