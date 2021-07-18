دولار السوق السوداء "محلّق"

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد 21925 ليرة للمبيع و21850 ليرة للشراء.

واعتذر رئيس الحكومة المكلف السابق سعد الحريري، الخميس، عن عدم تشكيل الحكومة. جاء ذلك عقب لقائه الرئيس ميشال عون، في “قصر بعبدا”.

وفشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة منذ نحو 10 أشهر، نتيجة خلافات بين الحريري ورئيس الجمهورية على تقاسم الحصص، وكان آخرها الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.