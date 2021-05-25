دولار السوق السوداء والحكومة... راوح مكانك

حافظ دولار السوق السوداء اليوم الثلاثاء على استقراره، إذ سجل 12850 ليرة للشراء و12900 ليرة للبيع.

وفي ظل التخبط السياسي والاقتصادي والمالي، أطلق مصرف لبنان منصة حدد فيها سعر صرف بيع الدولار في ما يعرف بـ”منصة صيرفة” التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين، بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار.

في الموازاة، يعاني لبنان من أزمة تشكيل الحكومة إثر تعنت السلطة وتمسكها بمطالبها.

وأسقطت الأزمة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر، ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، قيودا على الحصول على العملات الأجنبية، إلى جانب قيود على كل من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.