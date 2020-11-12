دولار السوق السوداء يتخطى الـ7500 ليرة

تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم، الـ7500 ليرة، حيث تراوح بين 7475 ليرة لبنانية للشراء، مقابل 7525 ليرة للمبيع، وكان بلغ صباح اليوم 7425 للشراء و7475 للمبيع.

وتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم بين 7425 ليرة للشراء و7475 ليرة للمبيع، وذلك بعد ان سجّل في الامس سعراً يتراوح ما بين 7375 ليرة للشراء و 7425 ليرة للمبيع.

اما نقابة الصرافين فأعلنت تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 12/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.