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دولار السوق السوداء يحطم رقماً قياسياً جديداً مع بداية الأسبوع

منذ 58 دقيقة
الدولار- رويترز

الدولار- رويترز

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لا يزال دولار السوق السوداء يحطّم الأرقام القياسيّة، وقد سجّل صباح اليوم 93000 ليرة لبنانية للمبيع و93400 ليرة لبنانية للشراء.

في هذا السياق، أشار الباحث والكاتب في الشؤون المالية والاقتصادية باسل الخطيب في حديث عبر موقع “صوت بيروت انترناشونال” الى انه ما يحصل اليوم متوقَّع، وسط غياب اي قرار أو تصريح أو إجراءات سياسية أو نقدية، يضاف إليه أفق سياسيّ مغلق.

وأضاف: “يفرض التخبط السياسي في مقاربة الاستحقاقات الدستورية، وتمدد الانهيار نحو الاسواق المالية والاقتصادية، ايقاعا تصاعديا على دولار السوق السوداء، والأخير في مسيرته التصاعدية، بوتيرة متأرجحة، لناحية السرعة أو التمهُّل، و لا شيء يساعد على لجمه”.

و تابع الخطيب: “عناصر الاستقرار باتت بحكم المفقودة بدءا من مؤسسات الدولة والقضاء، و في وسط فشل السلطة التشريعية بانتخاب رئيس للجمهورية؛ بجانب حكومة شبه عاجزة، ‏و بلد مفكك، من الطبيعي أن نشهد الدولار في وتيرة جنونية.
كما اردف ” لا يوجد عوامل تحدّ من تفلت الدولار الأميركي في السوق السوداء -السوق الموازية-، وايضا لا إصلاحات ولم يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يطلب إصلاحات من لبنان ليس من اجل الأربعةمليار الممنوحة، و لكن لو تم الاتفاق، لاستعادت البلاد البعض من “الثقة” الاقليمية، وبشكل خاص الحضن العربي التي قد يعيده الى الخطى التي تمهد الى بعض التعافي الاقتصادي”.

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