لا يزال دولار السوق السوداء يحلق في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها لبنان. وسجل الدولار اليوم السبت 17150 ليرة لبنانية للبيع و17200 ليرة لبنانية للشراء.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.