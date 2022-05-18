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دولار السوق السوداء يحلّق.. إليكم التفاصيل

18 - مايو - 2022
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء 30900 ليرة لبنانية للشراء و30800 ليرة لبنانية للبيع.

وكان اعلن مصرف لبنان في بيان أمس، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 34 مليون دولار أميركي بمعدل 23500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وبعد جولات تفاوض مع الجانب اللبناني، أعلن رئيس وفد صندوق النقد الدولي في 7 نيسان التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.

لكنه شدّد على أنّ موافقة إدارة الصندوق ومجلس إدارته على خطة الدعم رهن “بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين”.

يشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً نجم عن عقود من سوء الإدارة وتغليب الطبقة السياسية مبدأ المحاصصة والصفقات على حساب الإصلاحات البنيوية في الإدارات والمرافق الخدماتية.

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