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دولار السوق السوداء يختم الأسبوع "على العالي"

14 - نوفمبر - 2021
الدولار

الدولار

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يتم التداول صباح اليوم الأحد بتسعيرة للدولار في السوق السوداء تتراوح ما بين “22720 – 22800” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأطلق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي “صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل”B5 .

ويهدف الصندوق إلى دعم تعافي مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من جراء انفجار مرفأ بيروت.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

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