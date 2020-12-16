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دولار السوق السوداء يدوس عتبة ال8500… والانهيار الاقتصادي بات أمراً واقعاً

منذ 4 دقائق
لبنان

لبنان

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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً، إذ سجل 8500 ليرة للشراء و8450 ليرة للبيع.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 16/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وفي السياق، أشار الخبير المالي والاقتصادي دان قزي الى أن قراروقف الدعم نهاية السنة الحاليةسياسي أكثر مما هو تقني وما منأساسقانونييلزم حاكم المصرف المركزي الوقوف عند عتبة الـ17 مليارونصف لأن كل الأموال الموجودة فيالاحتياطي هي من ودائعالناس.‏

وفي حديث الىصوت كل لبنانأوضح قزي أنالمسار السلبيلناحية تعثر تشكيل الحكومةينعكس سلبا على سعر صرف الدولار مع تعزيزالطلب عليه.‏

وعن رفع المصارف رأسمالها رأى قزي أن الامرمرتبط بمدى جديةالخطوة وإذا لم يلق تجاوبا منقبل أصحاب المصارف فتسقط الملكية عنهم وتتحول للمصرف المركزي.‏

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود،يتزامن مع شحّ الدولاروفقدان العملة المحليةأكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكانتحت خط الفقر.‏

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 ‏أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقةالسياسية التي يتهمونها بالفسادوالفشل فيإدارة الأزمات المتلاحقة.‏

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونهالخارجية، للمرة الأولى فيتاريخه. وأقرّت الحكومةنهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلبلبنانعلى أساسها مساعدة من صندوق النقدالدولي. ويعقد مسؤولونمن الطرفين اجتماعاتمتلاحقة منذ الشهر الماضي.‏

ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحاتفعليّةلإعادة النظامالمالي والاقتصادي إلىالوضع السليم”.‏

ويمكن لأيتغيير بنيوي مماثل أن يضع حداًللنموذج السياسي، حيثتعمل الزمر الفاسدةوالتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على مواردالدولةوالممتلكات العامة وإعادة توزيعها، وفقالمصدر ذاته.‏

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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