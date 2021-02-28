برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

دولار السوق السوداء يستمر في الارتفاع… إلى متى؟

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأحد على ارتفاع بتسعيرة الدولار ليتراوح ما بين “9575 – 9625” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

ويمرّ لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة إذ فقدت الليرة أكثر من 70% من قيمتها الشرائية. ويتعثر تشكيل حكومة جديدة بسبب تعنت الفرقاء السياسيين الذين يصرون على التناحر والتعطيل بسبب مصالحهم الخاصة.

يأتي الارتفاع الجديد مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تأكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

توقعات الطقس
طقس غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة
توقيف
مروجا مخدرات بين صيدا القديمة والرميلة في قبضة الأمن
البطريرك الراعي
الراعي: شعلة الثورة اتخذت وهجاً مغايراً جديداً

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

لقاح كورونا
كورونا
تسجيل أول حالة وفاة بعد تلقي لقاح كورونا في لبنان
البيتكوين
تحذير لمستثمري بيتكوين.. هذا الأمر إن كُشف سيقلب الأمور تماماً!
pubg new state
شركة PUBG Studio تعلن عن لعبة جديدة قادمة للأجهزة المحمولة