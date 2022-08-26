دولار السوق السوداء يسجل انخفاضاً جديداً!

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الجمعة 26-8-2022) انخفاضاً، جديداً بعد سلسلة ارتفاعات شهدها خلال الأسبوع الماضي.

وقد بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء الجمعة، 32450 – 32550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وكان قد تراوح صباحاً ما بين 32900 – 33000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

منصة صيرفة

من جهته اعلن مصرف لبنان المركزي، أنّ “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ ليوم الجمعة 20 مليون دولار أميركي بمعدل 27200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف المركزي في بيان “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

الدولار الجمركي

في سياق متصل، رأى نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، في تقارب الأرقام في تحديد سعر الدولار الجمركي، مؤشراً يمكن البناء عليه في ‏الاتصالات الجارية، مشدّداً على أن الهدف الأساس بالنسبة إليه، هو تفادي صدمة سلبية على الاقتصاد، ما يحتّم اعتماد ارتفاع تدريجي ‏إلى حين الوصول إلى الرقم المطلوب خلال أشهر‎.‎

وأشار فهد، في حديث إذاعي، إلى أن “الكثير من المواد الغذائية معفى من الجمرك أو أن نسبته صغيرة أي 5 في المئة، ‏لذا فإن رفع الدولار الجمركي لن يؤثر حتى ولو ارتفع الدولار الجمركي إلى 20 ألف ليرة”، معتبراً أن “المشكلة ليست بارتفاع الدولار ‏الجمركي وإنما التضخم الحالي على المواد الغذائية يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 34 ألف ليرة وارتفاع سعر المازوت الذي ‏هو أساسي لتوليد الطاقة إلى المحلات التجارية والسوبرماركات‎”.‎