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دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع "على العالي"

8 - نوفمبر - 2021
الدولار

الدولار

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين ما بين 20800 و20900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الأحد، ما بين 20825 و20875 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وخسرت الليرة اللبنانية، المزيد من قيمتها أمام الدولار بعد تحسن محدود الشهر الماضي إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي بالبلاد.

وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.

وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي كانت تشكل مدخلا للدولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان.

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