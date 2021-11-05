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دولار السوق السوداء يفتتح على هذا السعر.. وتخوف من ارتفاع جنوني

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2021 10:19 صباحًا
الليرة اللبنانية والدولار

الليرة اللبنانية والدولار

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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة بين 20675 ل. ل. للشراء و20725 ل. ل. للمبيع لكل دولار.

وكان سجل أمس الخميس تسعيرة ما بين 20630 – 20680 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

ويقلق مراقبون من احتمال تردي الأوضاع السياسية في الأيام المقبلة ما سيؤدي مباشرة لتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية.

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