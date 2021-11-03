دولار السوق السوداء يفتتح محلقاً صباح اليوم.. كم بلغ؟

يتم التداول صباح اليوم الأربعاء في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “20870 – 20920” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء أقفل مساء امس الثلاثاء ما بين 20800 و20900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً، ما بين 20850 و20950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.