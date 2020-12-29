دولار السوق السوداء يقترب من الـ8500 ليرة

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم 8400 ليرة للشراء مقابل 8450 ليرة للمبيع. وكان تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بين 8325 و8475 ليرة للدولار الواحد.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعيرة صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.