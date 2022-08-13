دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!

استمر دولار السوق السوداء بالارتفاع مقابل الليرة اللبنانية، ليقترب من رقم قياسي جديد مع عطلة نهاية الاسبوع.

وقد جرى تداول الدولار في السوق الموازية، مساء السبت، ما بين 31,700 و31,800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان قد سجّل صباح السبت ما بين 31300 و 31400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وقال مصرف لبنان المركزي إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولار دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية أغسطس/ آب الجاري.

وبدأ تدخل المصرف المركزي في سوق العملات عبر صيرفة في يناير/كانون الثاني الماضي، وأدى في البداية إلى ارتفاع قيمة الليرة إلى حوالي 23 ألف ليرة للدولار، صعودا من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 34 ألفا.

ويعيش لبنان الآن في ثالث سنة من الانهيار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء والذي يقول البنك الدولي إنه متعمد وقد يكون واحدا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.

فيما اتهم البنك الدولي في تقرير حديث السياسيين اللبنانيين بالقسوة لتأكيدهم على أن الودائع في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدسة، قائلا إن مثل هذه الشعارات “تتعارض بشكل صارخ مع الواقع”.