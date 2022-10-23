دولار السوق السوداء يهوي بعد تعميم رياض سلامة!

سجل سعر الدولار في السوق السوداء انخفاضاً كبيراً تزامناً مع تعميم أصدر حاكم مصرف لبنان يتعلق ببيع وشراء الدولار عبر منصة صيرفة.

حيث بلغ سعر الصرف في بعض المناطق ما بين 36000 – 36500 ليرة لبنانية مقابل كل دولار، خلال دقائق بعد صدور قرار مصرف لبنان.

وكان قدر صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان انه ” بناءً على المادتين ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا ابتداء من يوم الثلاثاء القادم علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر.

كما نص عليه التعميم ١٦١ يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي ومن ناحية اخرى تستمر سحوبات الـ ٤٠٠$ لأصحاب الحسابات المصرفية كما انه يستمر العمل بالتعميم ١٥١ والتعميم ١٥٨ وأيضا ً يتم الدفع بالدولار الأميركي”.