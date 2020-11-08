دولار السوق السوداء يواصل إرتفاعه

بخطوات “بطيئة” يسير سعر صرف الدولار على طريق “الارتفاع”، حيث وصل سعر صرفه مساء اليوم الاحد بين 7350 ليرة و7450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل صباح اليوم الأحد، ما بين 7300 ليرة و 7400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والأحد حصرا، وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.