دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... إليكم التفاصيل

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع، متخطّياً الـ31 ألف ليرة وملامساً الـ32 ألفاً.
وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الإثنين 15/8/2022 31850 ليرة لبنانية للشراء و31800 ليرة لبنانية للبيع.
يذكر أنه وفي ظاهرة خطيرة حصلت الخميس 11/8/2022، اعترض بسّام الشيخ حسين، على تسويفات ومماطلة مصرف “فديرال بنك” الذي رفض الإفراج عن 5500 دولار من وديعته البالغة 210 آلاف دولار، بهدف دفع كلفة علاج والده. علماً أن الشاب كان قد توجّه مراراً إلى المصرف، ولم يحصل سوى على 1000 دولار. “وبعد تفاقم الحالة الصحية للوالد، اضطر بسّام إلى اللجوء للعنف لتحصيل حقوقه”، وفق ما تؤكّده مصادر من عائلته. فتوجّه بسّام، صباح الخميس 11 آب، إلى فرع المصرف في منطقة الحمرا، واحتجز الموظّفين، مطالباً بكامل الوديعة.
في المقابل، كانت أعلنت المصارف العاملة في لبنان الاضراب ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في ٨ آب ٢٠٢٢، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن.