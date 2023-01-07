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دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... فكم بلغ؟

منذ 3 دقائق
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم السبت 44300 ليرة مبيع و44200 ليرة شراء.

في هذا المجال، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف الدولار، هو الطلب الكبير على الدولار في ظل تراجع العرض” شارحاً “يعود الطلب على الدولار إلى الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي غير المطمئن، ما يدفع المواطنين إلى حماية أنفسهم من خلال شرائه، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع، في وقت يحرص المواطنون على صرف الدولار “بالقطارة” لشراء حاجياتهم لا بل باتوا يشترونها مباشرة بالعملة الخضراء، أما مصرف لبنان فبالكاد يتمكّن من تأمين الدولارات لدعم الأدوية والفيول للكهرباء”،

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