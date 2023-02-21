دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... فكم بلغ؟

يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

وسجل الدولار صباح اليوم الثلاثاء 21/2/2023 82000 ليرة لبنانية للشراء و81500 ليرة لبنانية للبيع.

وكان وضع البروفيسور جاسم عجاقة، في حديث له، فرضيّتين لأسباب الارتفاع الجنونيّ للدّولار، “الأولى، تهريب الدّولارات من لبنان بشكل كبير، بالتّزامن مع إضراب المصارف، ما يؤدّي إلى نقص الدّولارات في السّوق، والثانية، وجود أجندات سياسيّة معيّنة ليتحرّك الشّارع بهدف تغيير موزاين القوى على الأرض بين القوى السّياسيّة”.

وأبدى عجاقة خشيته من أن يكون هناك تلاعب بسعر الصّرف لأهداف سياسيّة معيّنة، مضيفًا: “في هذه الحالة، نحن بحاجة إلى تدخّل سياسيّ للَجم ما يحصل”، سائلاً: “إذا أُوقف الصّرافون غير الشرعيّين في الأسابيع الماضية، من أين تأتي أرقام التّطبيقات”؟