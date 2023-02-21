الثلاثاء 1 شعبان 1444 ﻫ - 21 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... فكم بلغ؟

منذ 11 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

A A A
طباعة المقال

يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

وسجل الدولار صباح اليوم الثلاثاء 21/2/2023 82000 ليرة لبنانية للشراء و81500 ليرة لبنانية للبيع.

وكان وضع البروفيسور جاسم عجاقة، في حديث له، فرضيّتين لأسباب الارتفاع الجنونيّ للدّولار، “الأولى، تهريب الدّولارات من لبنان بشكل كبير، بالتّزامن مع إضراب المصارف، ما يؤدّي إلى نقص الدّولارات في السّوق، والثانية، وجود أجندات سياسيّة معيّنة ليتحرّك الشّارع بهدف تغيير موزاين القوى على الأرض بين القوى السّياسيّة”.

وأبدى عجاقة خشيته من أن يكون هناك تلاعب بسعر الصّرف لأهداف سياسيّة معيّنة، مضيفًا: “في هذه الحالة، نحن بحاجة إلى تدخّل سياسيّ للَجم ما يحصل”، سائلاً: “إذا أُوقف الصّرافون غير الشرعيّين في الأسابيع الماضية، من أين تأتي أرقام التّطبيقات”؟

    المزيد من أخبار لبنان

    مؤشر زلزال
    أيها اللبنانيون... اطمئنوا بشأن الزلازل
    مدينة صيدا
    إثر الهزة.. ما حقيقة انهيار مبنى في صيدا؟
    تطمينات للّبنانيّين بعد الهزة
    تطمينات للبنانيّين: الزلزال بعيد.. ولا خطر من التسونامي!

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
    فرانك هوغيربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد دقائق من وقوع الزلزل.. عالم الزلازل الهولندي يضرب من جديد: حذرتكم!
    المحال أقفلت أبوابها بسبب انهيار الليرة
    تسلسل زمني.. مراحل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار من (1500) إلى (80000)