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دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... كم بلغ؟

منذ 51 ثانية
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه وتقلباته.

وسجل الدولار صباح اليوم السبت 11/2/2023 65300 ليرة لبنانية للشراء و65000 ليرة لبنانية للبيع.

في هذا الإطار، رأى عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور أنيس بو ذياب، في حديث لـ “الأنباء”، أن ما يحصل في السوق نتيجة طبيعية للتخبّط السياسي والفوضى القضائية والعقوبات المالية التي فُرضت في الأيام الأخيرة.

لكن في الوقت نفسه، سأل بو ذياب عن أسباب توقف ارتفاع سعر الصرف عند حد معيّن وانخفاضه، حتى قبل الإعلان عن الاجتماع الثلاثي.

وعن الإجراء المنتظر أن يلجأ إليه مصرف لبنان الإثنين للجم سعر الصرف، نصح بو ذياب بعدم ضخ المزيد من الدولارات في الأسواق، لأن في ذلك استنزاف بغير محله، وشدّد على أن المطلوب إجراءات سياسية وليس تعاميم.

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