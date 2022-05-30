دولار السوق السوداء يواصل تراجعه.. فكم بلغ؟

يواصل دولار السوق السوداء تراجعه، إذ تراوح صباح اليوم الإثنين ما بين الـ27100 ليرة لبنانية للشراء و27000 ليرة لبنانية للبيع.

وكان وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان الى “جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي، بناءً على التعميم ١٦١ ومفاعيله وعلى البنود رقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، التقدم بطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة، وهذا العرض مفتوح ومتاح يوميًا”.

ولاحقاً، أصدر مصرف لبنان بيانا ثانيا، وفيه أن “على المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام متتالية أن تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً لتلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر sayrafa لمن سلم الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر Sayrafa”.

وعلى ضوء التعميمين، سجّل الدولار تراجعاً من نحو 37 ألف ليرة إلى نحو 30000 ليرة.

ومن المتوقّع أن يشهد السعر مزيداً من الانخفاض في حال النجاح في تأمين كميات مطلوبة من الدولار للمواطنين والشركات.