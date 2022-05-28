دولار السوق السوداء يواصل هبوطه… فكم سجّل؟

يواصل دولار السوق السوداء منذ صدور بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بانخفاضه السريع، إذ سجل صباح اليوم السبت 28200 ليرة لبنانية للشراء و28000 ليرة لبنانية للبيع.

وكان وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الجمعة بيانًا الى حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي، بناءً على التعميم ١٦١ ومفاعيله وعلى البنود رقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، طالبًا منهم “التقدم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة، وهذا العرض مفتوح ومتاح يوميًا”.

وشنّت جمعية مصارف لبنان، مساء الثلاثاء الماضي، هجوماً شرساً على خطة التعافي التي أقرتها الحكومة، ما استدعى الرد من نائب رئيس الوزراء.

وحرضت الجمعية في بيان لها المودعين على الدولة باعتبارها “ألغت الودائع بجرة قلم”، في اعتراض منها على ما تضمنته خطة التعافي من إلغاء جزء من التزامات مصرف لبنان لصالح المصارف بالعملات الأجنبية.

وجدّدت جمعية المصارف رفضها لخطة التعافي قائلة إنها “كُتِبت بأموال المودِعين وأموال المصارف، وهي تقف صفّاً واحداً مع المودِعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها”.