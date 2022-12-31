السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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دولار اليوم الاخير من 2022.. كيف سيودع العام ؟

منذ ساعتين
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

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بعد انخفاضه قبل أيام، يبدو أن دولار السوق السوداء سيودّع العام على استقرار عند الـ42 الفا.

فقد سجل الدولار اليوم 42 ألف ليرة شراء و42100 ليرة للبيع.

كانت مصادر اقتصادية متابعة، قد توقّعت أن ينخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء في الأيام المقبلة وصولاً إلى 38 ألف ليرة، أي سعر منصّة “صيرفة”، لأن اللبنانيين سيلجأون إلى صرف ليراتهم دولاراً من خلال المنصّة، وسيعمد الصرّافون إلى خفض سقف أسعارهم، وإلّا خسروا، لكنها لفتت إلى أن شيئاً غير محسوم بعد، والمفاجآت التي تستجد كثيرة، كما أن السوق لا يخضع لتقلّبات منطقية تحكمه، والصعود الأخير غير المبرّر مثال.

المصادر لفتت عبر “الأنباء”، إلى أنّ الانخفاض الكبير الذي حصل في أقل من ساعة غير منطقي اقتصادياً وفق مبدأ العرض والطلب، لكنه حصل كردّة فعل، بسبب خوف الصرّافين من الانخفاض المرتقب، ورغبتهم ببيع الدولارات التي جمعوها في الفترة الماضية بأسعار عالية، وهذا كان سبب عودة الارتفاع مساءً، فهم أرادوا اقتناص الفرصة قبل بدء سريان تعميم مصرف لبنان.

كما أشارت المصادر إلى حديث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سابقاً عن استعداده لضخ مليار دولار في السوق لسحب الليرة اللبنانية، ولفتت إلى أن ذلك يعني أن لمصرف لبنان القدرة على التدخّل بهذا المبلغ حتى 31 تشرين الثاني، تاريخ انتهاء مفعول التعميم.

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