دولار صيرفة إلى مستوى قياسي جديد!

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 41 مليون دولار أميركي بمعدل 29,800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وتابع بيان المركزي: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

في سياق متصل، واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء هبوطه مساء، حيث تراوح ما بين 37100 ليرة للمبيع و37200 ليرة للشراء.

بينما كان قد سجل صباح الثلاثاء، في السوق السوداء بتسعيرة تتراوح ما بين 39000 – 39100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة قد حذر في وقت سابق من أنّ الدولار لا سقف له في ظلّ الجوّ والاحتكار السياسي، والسبب الرئيس في القفزات الجنونيّة ليس انحسار الدولار السياحي وإنّما تضخّم الأسعار الاصطناعي الذي يفرضه التجار بعدما باشروا بالاستيراد تحسّباً لرفع الدولار الجمركي وهو ما رفع فاتورة الاستيراد في الأشهر السبعة الأولى من السنة الحاليّة إلى 10 مليار دولار.

وكشف عجاقة أنّ الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان في نهاية تموز بلغ وفق الأرقام الرسمية 11.1 مليار دولار يتضمّن الاحتياطي الإلزامي وما تبقّى من حقوق السحب الخاصة.