دولة عربية تتخذ قراراً صارماً بحق حزب الله وكل من يدعمه!

اتخذت محكمة التمييز في الكويت قرارات حزامة بحق حزب الله، وصنفته ضمن قائمة التنظيمات “المجرمة” معتبرة أنه تنظيم مسلح يسعى إلى نشر الثورة الإيرانية في البلاد.

وأوضحت محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد في حيثيات حكمها القاضي بإدانة ثلاثة مواطنين في تهمة التخابر مع حزب الله، وقضت مجدداً بإلغاء براءتهم والامتناع عن النطق بالعقاب والزامهم بحسن السير والسلوك، أوضحت أن الانضمام إلى هذه الجماعة والتعاون معها جريمة يعاقب عليها القانون.

قالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها التي نشرتها صحيفة القبس الكويتية، ان جماعة حزب الله محظورة ومجرمة وفق القانون، وهو تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لإقامة الجمهورية الإيرانية الكبرى، كما أنه تنظيم يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها ويسعى لنشرها في الكويت.

في حين حذرت المحكمة من المخططات الهدامة، أوضحت أن حزب الله جماعة غير مشروعة تقوم على هدم النظم الأساسية، وهذا التنظيم المسلح ذراع إيران لتنفيذ مخططات في كثير من الدول، مشيرة إلى أن المتهمين الثلاثة وهم مواطنان ووافدة لبنانية تخابروا مع التنظيم المُجرّم واستحقوا العقاب لانضمامهم إلى جماعة محظورة والتخطيط لنشر الفوضى في الكويت ودول خليجية أخرى.