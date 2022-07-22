الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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دويهي: أي خطة لزوال جامعة الوطن جريمة بحق أكثر من ٨٠ الف طالب

منذ 7 دقائق
النائب ميشال دويهي

النائب ميشال دويهي

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غرد النائب ميشال دويهي عبر “تويتر” كاتباً: “إنقاذ الجامعة اللبنانية من الانهيار هو من أولوية الأولويات، وأي خطة لزوال جامعة الوطن هو جريمة بحق أكثر من ٨٠ الف طالب/ة وقتل أحلامهم وجر لبنان الى الامية ومزيد من الفقر والهجرة. التعليم ليس امتيازاً ولا منحة، بل هو حق للجميع. لذلك لن نقبل بفقدان لبنان لمقومات نهوضه وسندافع عن الجامعة مهما كلف الامر.

وأضاف: “من هنا، آن الاوان لوضع استراتيجية متكاملة مبنية على الكفائة لتعيين الرئيس والعمداء وتوظيف أساتذة الجامعة بعيدا عن المحاصصة والطائفية والتفكير فقط بمستقل طلاب لبنان، وهذا لن يتحقق الا بالاجماع مع كافة المعنيين وعلى رأسهم وزارة التربية بإعتماد منهجية جديدة”.

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