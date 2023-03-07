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دويهي: إجراء الانتخابات البلديّة "ضرورة قصوى".. وهذا الحلّ الوحيد!

منذ 23 دقيقة
ميشال دويهي

ميشال دويهي

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اعتبر النائب ميشال الدويهي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أنّ “الإشكالية تبقى كيف ستموّل الانتخابات البلدية من دون الرجوع إلى المجلس النيابي، والذي يعتبره العديد من النواب وأنا منهم أنه هيئة ناخبة وليس مشرّعة في ظل الفراغ الرئاسي، لفتح الاعتمادات اللازمة”.

دويهي أضاف: “طبعًا الأولية تبقى لانتخاب الرئيس لكي تنتظم أعمال المؤسسات الدستورية ولكن، ولأن إجراءها ضرورة قصوى، ولكي لا تؤجل بسبب مزايدات عن دور المجلس في ظل الفراغ، الحلّ الوحيد أن تبادر الحكومة إلى حلول تقنية مالية وهي متوفرة (وإن كانت هذه الحلول ليست مثالية) لتمويل هذه الانتخابات من دون العودة إلى المجلس النيابي. فيما يعنيني سأفعل كل ما بوسعي للضغط على الحكومة بهذا الإطار”.

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