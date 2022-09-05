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دويهي: إنذار جدي موجه الى الحكومة ومجلس النواب معاً

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2022 9:01 صباحًا
النائب ميشال دويهي

النائب ميشال دويهي

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غرّد النائب ميشال دويهي عبر “تويتر”: “وضع صندوق النقد الدولي ملاحظاته على تعديل قانون السرية المصرفية، بما يؤكد أنه تشريع “قاصر” لا يلبي شروط الاصلاح المطلوب. إنه إنذار جدي موجه الى الحكومة والمجلس النيابي معاً. إذ لم يعد جائزاً السماح لفاسدي المنظومة التلاعب بالتشريعات كما طيلة عقود من الزمن لحماية مصالحهم ونفوذهم وهيمنتهم على البلاد ومقدراتها”.

وأضاف: “نحن اليوم أمام استحقاقات إصلاحية لا مكان فيها للمصالح الخاصة والضيقة على حساب المجتمع وضرورات المحاسبة والشفافية، واجب الجميع عدم السكوت عن تواطؤ نافذين لتمرير قوانين ملتبسة ومفخخة وغير متوافقة مع شروط حل الأزمة المستفحلة بلا حلول منذ ٣ سنوات”.

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