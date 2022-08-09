الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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دويهي: لا مانع من الكلام والتنسيق مع جميع الكتل

منذ ساعة واحدة
النائب ميشال دويهي

النائب ميشال دويهي

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غرّد النائب ميشال دويهي عبر “تويتر”: “المضمون أولاً المشروع أولاً الخطة أولاً، ثمّ لا مانع من الكلام والتنسيق مع جميع الكتل”.

وكل الأنظار والآمال متجهة هذه الأيام الى انتخابات الرئاسة، كما كانت قبل 15 أيار الماضي. ولأنه بعد انتهاء ولاية ميشال عون، فإن البحث هو عن الأسوأ أو الفوضى.

وبعد حوالى الشهر على تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، لا يزال التأليف يسير ببطء ملحوظ، مقابل تسارع المساعي لبت الاستحقاق الرئاسي تجنباً لفراغ سبق وعانى منه لبنان في عهدين سابقين، الأول بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود والثاني بعد ختام عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، استمر عامين ونصف العام، عطل خلالها “حزب الله” وحلفاؤه جلسات البرلمان لانتخاب رئيس جديد حتى تمكن من إيصال حليفه عون إلى قصر بعبدا.

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