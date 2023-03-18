دويهي: لماذا ننتظر التسويات؟

غرّد النائب ميشال دويهي عبر “تويتر”:

“لماذا ننتظر الخارج دائماً؟ لماذا ننتظر “التسويات”؟ لماذا لا نبادر ونتفق علنًا على اسم مرشح سيادي انقاذي اصلاحي لرئاسة الجمهورية؟ من حق اللبنانيين علينا أيضًا معرفة مَن مِن النواب بادر لـ”لبننة” هذا الاستحقاق السيادي بامتياز ومَن منهم ينتظر اشارة خارجية/تسوية اقليمية ليعبّر عن رأيه”.

لماذا ننتظر الخارج دائما؟لماذا ننتظر "التسويات"؟لماذا لا نبادر ونتفق علنًا على اسم مرشح سيادي انقاذي اصلاحي لرئاسة الجمهورية؟ من حق اللبنانيين علينا أيضًا معرفة مَن مِن النواب بادر ل "لبننة" هذا الاستحقاق السيادي بإمتياز ومَن منهم ينتظر اشارة خارجية/تسوية اقليمية ليعبّر عن رأيه. — Michel Douaihy د.ميشال دويهي (@MDOUAIHY) March 18, 2023