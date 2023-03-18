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دويهي: لماذا ننتظر التسويات؟

منذ ساعة واحدة
ميشال دويهي

ميشال دويهي

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غرّد النائب ميشال دويهي عبر “تويتر”:

“لماذا ننتظر الخارج دائماً؟ لماذا ننتظر “التسويات”؟ لماذا لا نبادر ونتفق علنًا على اسم مرشح سيادي انقاذي اصلاحي لرئاسة الجمهورية؟ من حق اللبنانيين علينا أيضًا معرفة مَن مِن النواب بادر لـ”لبننة” هذا الاستحقاق السيادي بامتياز ومَن منهم ينتظر اشارة خارجية/تسوية اقليمية ليعبّر عن رأيه”.

 

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