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دوي انفجارات في مزارع شبعا.. والجيش الإسرائيلي يردّ

منذ ساعتين
مزارع شبعا

مزارع شبعا

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي انفجارات في مزارع شبعا فجر اليوم الأحد.

وقد تم إعطاء تعليمات للمواطنين قرب حدود لبنان بدخول المناطق المحصنة بعد تعرض المنطقة لإطلاق هاون.

كما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق قذائف هاون من داخل لبنان نحو مواقع للجيش في مزارع شبعا وجبل الشيخ.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي الرد بالمدفعية على مصادر إطلاق قذائف في الأراضي اللبنانية.

ومع تواصل الغارات الإسرائيلية على مواقع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد.

وأكد ليل السبت الأحد أن المجلس الوزاري الأمني المصغر وافق على تدمير كل تلك القدرات. كما شدد على أن بلاده مقبلة على حرب طويلة وصعبة.

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