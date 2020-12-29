قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب: “إذا كان لدى القاضي صوان اي شيء ضدي فليرسله الى المجلس النيابي والأمور تسلك مجراها وأنا أحتكم للدستور”.

تابع دياب في دردشة مع الصحافيين: “أنا أول من فتح الباب للقاضي صوان وأنا أحارب الفساد من أوّل الطريق فهل لأنني لم أنزل الى المرفأ أصبح أنا الفاسد”.

أضاف: “سمعنا من الحاكم ان هناك مليارين قبل الوصول الى الاحتياط مع أنه لم يبلّغني مباشرة بالرقم ومع اعتماد الترشيد يكفينا المبلغ ستة أشهر”.

واردف “هناك منظومة موجودة اليوم في كلّ القطاعات وعمرها 30 سنة وكان يمكن إعادة جدولة “اليوروبوندز” وطلبت من المصارف عدم بيع نسبتهم فانقلبوا على الكلام وبقيت السيولة في الخارج”.

من جهة اخرى، قال “ذاهبون إلى الإقفال في حال زادت نسبة الإصابات بفيروس كورونا ويوم الإثنين سنتخذ القرار”.