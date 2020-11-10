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دياب: اتخذنا قرار الإقفال التام

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 1:00 مساءً
رئيس الحكومة حسان دياب

رئيس الحكومة حسان دياب

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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أنه “اتخذنا قرار الإقفال التام اعتباراً من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية يوم الأحد 29 تشرين الثاني الحالي”.

وقال: “إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس”. وأضاف: “طلبنا من وزارة الصحة رفع الجهوزية في القطاع الصحي في هذه الفترة”.

وتابع: “كما طلبنا من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق قرار الإقفال في كل المناطق من دون استثناء. يجب أن يكون الإقفال تاماً وشاملاً لجميع المناطق”.

وشدد دياب على أن رهاننا على وعي اللبنانيين للخطر، وأن يكونوا شركاء في هذه المواجهة الصعبة، وأنا أعلم جيداً أن اللبنانيين تقوى عزيمتهم في التحديات وأنهم قادرون على الانتصار في هذه المواجهة.

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