دياب: الحكومة حققت إنجازاً مهماً… وبعض التجار يستغل الوضع ليحقق أرباحاً باهظة

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب

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أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن “الحكومة حققت إنجازاً مهماً في مواجهة تحدي وباء كورونا، طيلة شهرين ونصف تقريباً.

وقال دياب، “نجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم من تفاوت نسبة الالتزام بها بين منطقة وأخرى، للأسف، وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدّد اليوم بالانهيار”.

وفي الملف المعيشي قال دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع يجب أن يكون في سلم أولوياتنا، هناك جشع لدى بعض التجار ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة، بعض التجار يستغل الوضع ليحقق أرباحاً باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين، ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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