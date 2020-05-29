دياب: الدولة منهكة ولا تملك القدرة على التعويض على المناطق من الحرمان المزمن

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اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن الجيش اللبناني نجح سريعاً في قطع الطريق على الحروب ولقد كان جرحه عميقاً لكنه تمكّن من لملمة جراحه.

وقال دياب من أمام ثكنة الياس الخوري في رأس بعلبك، إن “اللبنانيين يريدون تغييراً حقيقياً يؤمّن لهم الانتقال من دولة الطوائف والمذاهب إلى الدولة الواحدة ويريدون تغييراً واقعياً يحقّق لهم الفصل بين الارتباط السياسي والارتباط بالدولة وإلغاء الارتهان السياسي كوسيط بين المواطن والدولة”.

وأضاف، ان “الجيش يشكّل عنوان أمل بتجذّر الانتماء الوطني وحراسة السلم الأهلي وحماية الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة”.

ولفت دياب إلى أن الدولة منهكة ولا تملك القدرة على التعويض على المناطق من الحرمان المزمن من الانماء المتوازن.